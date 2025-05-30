Maradona Ölüm Davası İptal Edildi

DAVA İPTALİ VE GEREKÇELERİ

Arjantin’in efsanevi futbol oyuncusu Diego Maradona’nın ölümü ile ilgili yürüyen dava, mahkeme sürecinde yaşanan usulsüzlükler nedeniyle iptal edildi. Kararın merkezinde, davaya bakan yargıç Julieta Makintach’ın sürmekte olan dava süresince “Justicia Divina” (İlahi Adalet) adlı belgeselde yer alması yer aldı. Bu durum, tarafsızlık ilkesine aykırı olarak değerlendirildi ve sürecin geçersiz kalmasına neden oldu. Mahkeme Başkanı Maximiliano Savarino ise yaptığı açıklamada, Makintach’ın davranışlarının yargılamayı olumsuz etkilediğini ve davanın yeni bir mahkeme heyeti tarafından yeniden ele alınması gerektiğini aktardı.

AİLENİN TEPKİSİ

Karara savcılar yanında sanık ve mağdur yakınlarının avukatları da destek verdi. Ancak yerel basında yayımlanan yorumlara göre, bu iptal kararı Maradona’nın ailesinde ve kamuoyunda derin bir hayal kırıklığı oluşturdu. Duruşma salonunda bulunan Maradona’nın kızları Dalma ve Giannina gözyaşlarına hakim olamazken, eski partneri Veronica Ojeda, adalet mücadelesine devam edeceklerini duyurdu. Dalma Maradona ise, “Yalnızca bir yargıcın sorumsuz davranışı nedeniyle duruşmanın aylarca ertelenmesi kabul edilemez. Bu, açık bir adaletsizliktir. Sorun belgeselin içeriği değil, bir hakimin yargı süreci devam ederken buna katılım göstermesidir” diyerek tepkisini dile getirdi.

Diego Maradona, 25 Kasım 2020’de Arjantin’in Tigre kentinde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni “kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi” olarak belirtildi. Ölümünün ardından başlatılan soruşturma dahilinde, Maradona’nın beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatristi Agustina Cosachov’un da aralarında bulunduğu yedi sağlık personeli “ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlaması ile yargılanıyordu.