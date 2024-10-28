“Marapi Yanardağı’nda Patlama Faaliyetleri Artıyor”

MARAPI YANARDAĞI’NDA DÜZENLİ PATLAMALAR YAŞANIYOR

Endonezya’nın Sumatra Adası’nın batısındaki Marapi Yanardağı’nda geçen günden bu yana 4 patlama meydana geliyor. Antara News’in bildirdiğine göre, Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG), Marapi’deki volkanik aktivitelerin arttığını duyuruyor. Açıklamaya göre, yanardağda dün sabah saatlerinden itibaren 4 farklı patlama gerçekleşti ve yanardağ önemli ölçüde kül püskürtmeye başladı.

İLK PATLAMA 1000 METRE YÜKSEKLİĞE KÜL PÜSKÜRTTÜ

Dün yerel saatle 07.00’de meydana gelen ilk patlamada, yanardağın yaklaşık 1000 metre yüksekliğe kül püskürttüğü bilgisi verildi. Gün içerisinde yapılan ikinci ve üçüncü patlamaların da olduğu belirtildi. Bugün sabah saatlerinde gerçekleşen dördüncü patlamada ise yanardağ yaklaşık 800 metreye kadar kül püskürtmeye devam ediyor.

GEÇMİŞTEKİ FELAKETLERİ UNUTMAMAK GEREKİYOR

Mayıs 2024’de Marapi Yanardağı’nın patlaması sonucunda biriken kaya, kül ve toprak yığınının muson yağmurları nedeniyle kayması sonrası oluşan seller, 67 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Endonezya, “Pasifik Ateş Çemberi” olarak bilinen deprem ve volkan kuşağı içerisine yer alıyor ve ülkede 130 aktif yanardağ bulunuyor. Marapi de bu bölgedeki en aktif yanardağlardan biri olarak ani patlamalarıyla bilinmektedir.