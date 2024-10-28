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Marapi Yanardağında Patlamalar Artıyor

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MARAPI YANARDAĞI’NDA PATLAMALAR YAŞANMAKTADIR

Endonezya’nın Sumatra Adası’nın batısında bulunan Marapi Yanardağı’nda son 24 saat içerisinde dört kez patlama gerçekleşiyor. Antara News’in aktardığına göre, Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG) Marapi’deki artan volkanik faaliyetleri duyuruyor.

VOLKANİK FAALİYETLERİN ARTIŞ GÖSTERDİĞİ BELİRTİLİYOR

Açıklamada, yanardağda dün sabah saatlerinden itibaren dört ayrı patlama meydana geldiği ve bu olaylar sırasında yanardağdan yoğun miktarda kül püskürtüldüğü ifade ediliyor. Bu gelişmeler, bölgedeki yerleşim alanları için dikkat gerektiren bir durum oluşturuyor.

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