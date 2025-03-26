Mardin’de Kaçak Elektrik Tehlike Yarattı

KAZA VE KAÇAK BAĞLANTI OLAYI

Mardin’in Artuklu ilçesinde, borç nedeniyle elektrik bağlantısı kesilen bir konkasör şantiyesinin kaçak elektrik bağlantısı, Dicle Elektrik ekip şefinin akıma kapılması sonucu ağır yaralanmasına yol açtı. Olay sonrasında şirket, sorumlu kişi hakkında suç duyurusunda bulunarak, yetkisiz müdahalelerin risklerine dikkat çekti.

SORUMLULUĞUN GEREKTİRDİĞİ DURUM

Artuklu’nun Türkmen Deresi mevkisinde, Masum Ö. ismindeki bir şahıs, 20 milyon TL borcu bulunmasına rağmen elektriği kesilen konkasör şantiyesine gizlice girip kaçak elektrik bağlantısı yaptı. Dicle Elektrik’in SCADA sistemi sorunu tespit edince, ekip şefi Y.B. hızlıca olay yerine yönlendirildi. Ancak direkteki kaçak bağlantıyı çözmeye çalışırken akıma kapılan Y.B., ciddi yanıklar ile hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden teknisyenin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Dicle Elektrik, şantiyenin borcunun 20 milyon TL’ye ulaştığını ve elektriğin daha önce toplamda 5 kez kesildiğini açıkladı. Fakat bu kesilmelerden sonra kimliği bilinmeyen kişiler, trafo binasına girerek anahtarı kırmak ya da satma yoluyla tekrar bağlantı kurdu. Şirket, bu tür illegal müdahalelerin teknisyenin yaralanmasının sebebi olduğunu ifade ederek, kamu malına zarar verme, izinsiz tehlikeli alana girme gibi suçlamalarla savcılığa başvurdu.

CAN VE MAL GÜVENLİĞİNE ETKİ!

Dicle Elektrik, yetkisiz elektrik müdahalelerinin ciddi tehlikeler içerdiğini vurguladı. Daha önce Şanlıurfa’da yaşanan bir benzer olayda 5.454 abonenin elektriksiz kaldığına dikkat çekti. Şirket, vatandaşa trafo ve panolardan uzak durmaları konusunda uyararak, “Bu tür olaylar hem can hem de mal güvenliğini tehlikeye atıyor” ifadesiyle konunun önemini yeniden gündeme getirdi.