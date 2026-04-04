Mardin’de Mayın Patlamasında İki Çocuk Yaralandı

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Açıkköy Mahallesi’nde, arazide bulunan Ş.Y. (15) ve kardeşi L.Y. (13) tarafından yerdeki bir taşın kaldırılması girişiminde patlama yaşandı.

İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kardeşler, olay yerinde yapılan ilk tedavi müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne nakledildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Hastanede tedavi altına alınan kardeşlerin hayati durumlarının stabil olduğu öğrenilirken, olayla ilgili jandarma tarafından araştırma başlatıldı.

Patlamanın, taşın altında gizli şekilde bulunan bir mayından kaynaklandığı ifade edildi.