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Mardin’de Park Yeri Kavgası Görüntülendi

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OLAYIN NEDENİ PARK YERİ

Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki Tepebaşı Mahallesi’nde, park yeri nedeniyle oluşan bir tartışma, iki grup arasında büyüyerek kavga haline dönüştü. İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Polis ekipleri, tarafları ayırmakta zorluk çekti. Olay sonrasında tarafların birbirinden herhangi bir şikayetçi olmadığı bildirildi.

KAVGA CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlar, tekme ve yumrukların kullanıldığı bu kavga cep telefonuyla kaydedildi.

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