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Mardin’de Park Yeri Kavgası Kamerada

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OLAYIN DETAYLARI VE TARTIŞMA

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan Tepebaşı Mahallesi’nde park yeri sebebiyle iki grup arasında bir tartışma başladı. Zamanla bu tartışma büyüyerek kavga haline dönüştü. İhbarın ardından, bölgeye hızla polis ekipleri gönderildi.

POLİS MÜDAHALESİ VE SONUÇ

Polis ekipleri, tarafları ayırmakta zorluk yaşadı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı bilgisi alındı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Kavga esnasında tekme ve yumrukların kullanıldığı anlar, bir cep telefonuyla kaydedildi.

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