Mardin’de Tanker Devrildi, 1 Öldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Bugün öğleden sonra Mardin’in Nusaybin ilçesi içinde bulunan Duruca Mahallesi yakınlarında, Uluslararası İpekyolu üzerinde akaryakıt taşımakta olan 47 ADG 259 plakalı tanker, sürücüsü Muhammed Miraç Sidar’ın (52) lastiğinin patlaması sonucunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve devrildi. Çarpmanın etkisiyle tankerin kupa kısmı bariyerlere girdi.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

Yangını gören çevredeki vatandaşlar, yakınlarındaki iş yerlerinden temin ettikleri hortumlarla yangın söndürme çalışmalarına başladı. Olayın ihbar edilmesinin ardından itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine geldi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, YARALI VAR

Kazada sürücü Muhammed Miraç Sidar hayatını kaybederken, yanında bulunan Muhammed Yusuf İmrak (19) ise yaralandı. İmrak, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.