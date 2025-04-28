Mardin’de Tanker Devrildi, Sürücü Öldü

OLAYIN DETAYLARI

Bugün öğleden sonra, Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Duruca Mahallesi yakınlarında, Uluslararası İpekyolu üzerinde meydana gelen bir kaza, akaryakıt taşıyan 47 ADG 259 plakalı tankerle ilgili gelişmeleri içeriyor. İddiaya göre, tanker sürücüsü Muhammed Miraç Sidar (52), lastiğinin patlaması neticesinde aracını kontrol edemeyerek bariyerlere çarptı ve devrildi. Çarpmanın etkisiyle bariyer, tankerin kupa kısmına girdi.

YANGIN SÖNDÜRME ÇABALARI

Kaza sırasında dumanı gören çevredeki vatandaşlar, yakınlardaki iş yerlerinden aldıkları hortumlarla yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU

Kazanın sonucunda sürücü Muhammed Miraç Sidar hayatını kaybederken, yanında bulunan Muhammed Yusuf İmrak (19) yaralandı. Yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. O esnada yaşanan anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.