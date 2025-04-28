Gündem

Mardin’de Tanker Devrildi, Sürücü Öldü

mardin-de-tanker-devrildi-surucu-oldu

OLAYIN DETAYLARI

Bugün öğleden sonra, Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Duruca Mahallesi yakınlarında, Uluslararası İpekyolu üzerinde meydana gelen bir kaza, akaryakıt taşıyan 47 ADG 259 plakalı tankerle ilgili gelişmeleri içeriyor. İddiaya göre, tanker sürücüsü Muhammed Miraç Sidar (52), lastiğinin patlaması neticesinde aracını kontrol edemeyerek bariyerlere çarptı ve devrildi. Çarpmanın etkisiyle bariyer, tankerin kupa kısmına girdi.

YANGIN SÖNDÜRME ÇABALARI

Kaza sırasında dumanı gören çevredeki vatandaşlar, yakınlardaki iş yerlerinden aldıkları hortumlarla yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU

Kazanın sonucunda sürücü Muhammed Miraç Sidar hayatını kaybederken, yanında bulunan Muhammed Yusuf İmrak (19) yaralandı. Yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. O esnada yaşanan anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Sivas’ta Polis Takipte Kaza Geçirdi

Motosikletli polis ekipleri, şüpheli aracı takip ederken başka bir araçla çarpıştı. Kazada, motosiklet üzerindeki iki polis yaralandı.
Gündem

Mardin’de Tanker Devrildi, 1 Öldü

Nusaybin'de akaryakıt yüklü bir tankerin lastiği patladı, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, yanındaki yolcu yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.