Mardin’de Uyuşturucu Operasyonunda Dört Şüpheli Yakalandı

MARDİN’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mardin’de gerçekleştirilen bir operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERDEN BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ BULGULAR

Operasyon sırasında Artuklu ilçesinde durdurulan iki araçta yapılan aramalarda toplamda 1000 adet ecstasy hap, 884 gram skunk ve 1,26 gram kokain bulundu. Söz konusu operasyonda 4 şüpheli yakalanarak adli işlemlere tabii tutuldu.

VATANDAŞ GÜVENLİĞİ İÇİN MÜCADELE SÜRECEK

Yapılan açıklamada, toplumun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bilgi verildi. Ayrıca, vatandaşların güvenliği için çalışmaların 24 saat sürdüğü ifade edildi.

Fenerbahçe’de Tedesco İle Gelecek Görüşüldü

Fenerbahçe'nin başkanı Sadettin Saran, Domenico Tedesco ve Devin Özek'le yollarına devam edeceklerini duyurdu.
Tatvan’da Feci Kaza: 6 Aylık Bebek Kurtarılamadı

Bitlis-Van karayolunda meydana gelen kazada, TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada hayatını kaybeden bebeğin, anne ve babası da olay anında yaşamını yitirdi.
İran’dan ABD Bankalarına Hedef Gösterildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin iki bankayı hedef almasının ardından, tüm ABD banka şubelerinin meşru hedef olacağını duyurdu. Söz konusu açıklama Ali Tuğgeneral Muhammed Naini'den geldi.
Ukrayna İran İçin Meşru Hedef Haline Geldi

İran Meclisi yetkilisi İbrahim Azizi, Ukrayna’nın İsrail’e insansız hava aracı desteğiyle fiilen savaşa girdiğini belirterek, bu durumun İran için Ukrayna’yı meşru hedef haline getirdiğini ifade etti.
İran DMO’dan ABD’ye Uyarı: Tesisleri Boşaltın

İran Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail'in sivil sanayi tesislerini hedef aldığını kaydederek, ABD'ye bu tesisleri boşaltma uyarısında bulundu.

