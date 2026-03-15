Mardin’de Uyuşturucu Operasyonunda Dört Şüpheli Yakalandı

MARDİN’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mardin’de gerçekleştirilen bir operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERDEN BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ BULGULAR

Operasyon sırasında Artuklu ilçesinde durdurulan iki araçta yapılan aramalarda toplamda 1000 adet ecstasy hap, 884 gram skunk ve 1,26 gram kokain bulundu. Söz konusu operasyonda 4 şüpheli yakalanarak adli işlemlere tabii tutuldu.

VATANDAŞ GÜVENLİĞİ İÇİN MÜCADELE SÜRECEK

Yapılan açıklamada, toplumun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bilgi verildi. Ayrıca, vatandaşların güvenliği için çalışmaların 24 saat sürdüğü ifade edildi.