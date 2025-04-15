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Mardin’de Yoğun Sis; Yaya Ve Sürücüler Zorlandı

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SIS ETKİSİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Artuklu ilçesinde akşam saatlerinde yoğun bir sis etkili oldu. Bu yoğun sis yüzünden görüş mesafesi bazı bölgelerde 10 metrenin altına düşüyor. Hem yayalar hem de sürücüler zor anlar yaşıyor.

SÜRÜCÜLER DİKKATLI OLDU

Sürücüler, yoğun sis nedeniyle araçlarının sis lambalarını açıyor ve hızlarını düşürerek trafikte ilerliyor. Kavşaklarda bazı sürücülerin, yayaların kendilerini fark etmesi için zaman zaman korna çaldığı dikkat çekiyor. Bazı yayalar ise araçların çarpmasından son anda kurtuluyor.

POLİS EKİPLERİ ÖNLEMLER ALDI

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde olası kazalara karşı çeşitli önlemler alıyor. Bu durum, hem sürücülerin hem de yayaların güvenliğini sağlamak adına önemli bir adım oluşturuyor.

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