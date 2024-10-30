Mardin’in Yeni Projesi: Uzak Şehir

YENİ DİZİ ‘UZAK ŞEHİR’ DE DİKKAT ÇEKİYOR

Kanal D’nin merakla beklenen projesi ‘Uzak Şehir’, başrolünde Sinem Ünsal’la izleyicilerin karşısına çıkıyor. Ünsal, Türk sinemasının usta ismi Türkan Şoray’a olan benzerliğiyle gözleri üzerine çekiyor. Çekimleri devam eden dizide, acılı bir kadını canlandırarak eşinin vasiyeti üzerine Mardin’e gelen Ünsal, izleyicilerin dikkatini çekiyor. Uzanılan benzerliğin farkına varanlar, “Yeşilçam’ın sultanı Mardin’de.” şeklinde yorumlar yapıyor. Saçları, gözleri ve bakışlarıyla Türkan Şoray’ı anımsatan Ünsal, dizide Ozan Akbaba ile birlikte rol alıyor. Alya Albora karakterini canlandıracak olan Sinem Ünsal, hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle izleyicileri etkilemeye hazırlanıyor.

DİZİNİN KONUSU AİLE VE MÜCADELE ÜZERİNE

Mardin ve Midyat’ın tarihi mekânlarında çekilen ‘Uzak Şehir’, eşini defnetmek için onun topraklarına giden bir kadının feodal yapıyla yüzleşmesini konu alıyor. Bu süreçte, kadının oğlunu korumak için verdiği mücadele de dizinin önemli teması oluyor. Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı senaryonun yönetmenliğini deneyimli Ahmet Katıksız üstleniyor. Ayna Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin atmosferi, Mardin’in mistik havasını yansıtırken, izleyiciye derin bir hikaye sunuyor.

SURİYE SINIRINDA GEÇEN BİR HİKAYE

Dizi, Mardin’in Suriye sınırında bir köyde geçiyor. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın yanı sıra Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi birçok yetenekli oyuncu kadroda yer alıyor.

GÖSTERİM TARİHİ BELLİ OLDU

İktidar savaşını, aşkı ve aile bağlarını mercek altına alan Uzak Şehir, 11 Kasım Pazartesi gününden itibaren Kanal D’de yayınlanacak. İzleyiciler, bu etkileyici hikayeye tanık olmak için sabırsızlanıyor.