Mario Lemina’nın Al-Shabab ile Anlaştığı Açıklandı

FLAŞ İDDİA ORTAYA ATILDI

Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna kattığı Mario Lemina hakkında dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Arriyadiyah kaynaklı habere göre, Al-Shabab, Mario Lemina ile görüşmelere başladı ve anlaşma sağladı.

GALATASARAY GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİYOR

Haberde, Al-Shabab ile Galatasaray arasında görüşmelerin devam ettiği bilgisi verildi. Galatasaray formasıyla sezonun ikinci yarısında Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda toplam 16 maça çıkan Mario Lemina, 1001 dakika süre alarak 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.