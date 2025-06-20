Mario Lemina’nın Takımı Belli Oluyor!

SON DAKİKA İDDİASI

Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna eklediği Mario Lemina ile ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Arriyadiyah kaynaklı habere göre Al-Shabab, Mario Lemina ile müzakerelere başladı ve anlaşmada önemli bir aşama kaydedildi.

GALATASARAY’DA GÖRÜŞMELERE DEVAM

Haberde Galatasaray ile Al-Shabab arasında süren görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Bu sezonun ikinci yarısında Galatasaray formasıyla toplamda 16 maçta görev alan Mario Lemina, 1001 dakika sahada kaldı ve bu süreçte 1 gol ile 2 asist katkısı sağladı.