Spor

Mario Lemina’nın Takımı Belli Oluyor!

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Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna eklediği Mario Lemina ile ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Arriyadiyah kaynaklı habere göre Al-Shabab, Mario Lemina ile müzakerelere başladı ve anlaşmada önemli bir aşama kaydedildi.

GALATASARAY’DA GÖRÜŞMELERE DEVAM

Haberde Galatasaray ile Al-Shabab arasında süren görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Bu sezonun ikinci yarısında Galatasaray formasıyla toplamda 16 maçta görev alan Mario Lemina, 1001 dakika sahada kaldı ve bu süreçte 1 gol ile 2 asist katkısı sağladı.

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