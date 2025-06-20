Mario Lemina’nın Takımı Belli Oluyor!

FLAŞ İDDİALAR ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna eklediği Mario Lemina ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Arriyadiyah’da yer alan bilgilere göre Al-Shabab, Mario Lemina ile müzakerelere başladı ve taraflar arasında bir uzlaşı sağlandı.

GALATASARAY GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Haberde Al-Shabab ile Galatasaray arasında süren görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Bu sezon Galatasaray formasıyla ikinci yarıda Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda toplam 16 mücadelede görev alan Mario Lemina, 1001 dakika sahada kaldı. Bu süre zarfında 1 gol atıp, 2 asist yaparak takımına katkı sağladı.