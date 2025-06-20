Mario Lemina’nın Takımı Belli Oluyor!

AL-SHABAB İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna kattığı Mario Lemina ile ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Arriyadiyah’ın aktardığı bilgilere göre, Al-Shabab, Mario Lemina ile görüşmelere başlamış ve anlaşma aşamasına gelmiş.

GALATASARAY GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİYOR

Haberde, Al-Shabab ile Galatasaray arasındaki görüşmelerin hala devam ettiği duyuruldu. Bu sezon Galatasaray formasıyla ikinci yarıda Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda toplam 16 maçta görev alan Mario Lemina, sahada 1001 dakika bulunuyor. Bu süreçte 1 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı.