Spor

Mario Lemina’nın Takımı Belli Oluyor!

mario-lemina-nin-takimi-belli-oluyor

AL-SHABAB İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna kattığı Mario Lemina ile ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Arriyadiyah’ın aktardığı bilgilere göre, Al-Shabab, Mario Lemina ile görüşmelere başlamış ve anlaşma aşamasına gelmiş.

GALATASARAY GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİYOR

Haberde, Al-Shabab ile Galatasaray arasındaki görüşmelerin hala devam ettiği duyuruldu. Bu sezon Galatasaray formasıyla ikinci yarıda Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda toplam 16 maçta görev alan Mario Lemina, sahada 1001 dakika bulunuyor. Bu süreçte 1 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı.

ÖNEMLİ

Gündem

İran’a İki Hafta Süre Veriyorum

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail arasındaki savaşla ilgili olarak belirsizlik yaşadığını belirtti. Çatışmaların durumu üzerine İran'a iki hafta süre tanıdığını açıkladı.
Gündem

Cenk Tosun İle İki Yıllık Anlaşma

Fenerbahçe'de beklenen performansı sergileyemeyen Cenk Tosun ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Transfer süreciyle ilgili detaylar merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.