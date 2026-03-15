Marka Yatırım Holding’e Soruşturma: Mine Tozlu Biçer ve 4 Şüpheli Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer ve onunla birlikte hareket eden 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatmış durumda. Şüpheliler, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama gibi suçlamalarla karşı karşıya.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bugün İstanbul, Adana ve Hatay’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlar kapsamında, Mine Tozlu Biçer ile birlikte Aynur Büyükdağ, Yusuf Duman, Hüseyin Güzeldün ve Ahmet Al gözaltına alındı.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde arama işlemleri sürerken, dijital materyallerle birlikte suçtan elde edildiği düşünülen malvarlıkları üzerine detaylı incelemeler devam ediyor.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu soruşturmayla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı şüpheli Mine Tozlu Biçer ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen 4 kişi hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerini Aklama” suçlarından soruşturma başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca 15.03.2026 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonun ardından şüphelilerin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalar ve incelemeler, titizlikle sürdürülmektedir.

