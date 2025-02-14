Market Fiyat Karşılaştırma Platformu Açıldı

Fahiş fiyatlarla mücadele amacıyla yeni bir adım atılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK, market fiyatlarının karşılaştırıldığı “marketfiyati.org.tr” platformunu kullanıma sunuyor. Tüketiciler, uzun zamandır marketlerin yüksek fiyatlarından şikayet ediyordu. Bu platform aracılığıyla, zincir marketlerdeki ürün fiyatları karşılaştırılabiliyor. Yaklaşık 50 bin ürün fiyatının yer aldığı bu platform ile fiyat manipülasyonlarının önlenmesi amaçlanıyor. Tüketiciler, site üzerinden meyve, sebze, et, tavuk, balık, temel gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünleri gibi birçok ürünün fiyatını anlık olarak kontrol edebiliyor. Seçilen ürünün en düşük fiyatının hangi markette bulunduğu da görülebiliyor.

FİYAT FARKLARI BELİRLENİYOR

Türkiye Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, uygulama tüketiciler için önemli bir kolaylık sağlarken, marketler arasındaki aşırı fiyat artışlarını da gün yüzüne çıkarıyor. Aynı bölgede iki farklı marketin aynı ürünü farklı fiyatlarla sattığı ortaya çıktı. Örneğin, bir zincir markette X markalı temizlik ürünü 129 lira iken, aynı semtte bulunan başka bir zincir markette bu ürün 265 liraya satılıyor.

TOPLUMSAL TEPKİLER ORTAYA ÇIKIYOR

Benzer markalara ait ürünlerin değişken fiyat etiketleri, sosyal medyada tepkilere yol açıyor. Tüketiciler sosyal medya aracılığıyla “Uygulama sayesinde hangi ürünün nerede ucuz olduğunu görebiliyoruz. Ancak bu fiyat farklılıklarını bakanlık da gözlemliyor. Bu uygulama ile ceza kesmeleri daha da kolaylaşır” şeklindeki paylaşımlarını yapıyor.

ŞİKAYET ETMEKTEN VAZGEÇMEMELİYİZ

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, uygulamanın oldukça faydalı olduğunu vurgulayarak, “Tüketiciler, pahalı mağazalara gitmeyerek en büyük güçlerini kullanmış olacaklar” dedi. Yüksek fiyatlarla satış yapan işletmelerin ciddi anlamda ciro kaybı yaşayacağını belirten Ağaoğlu, “Bilinçli tüketiciler kesinlikle bu fiyatları kontrol etmeli. Tüketiciler, marketler arasında eşit fiyat ya da aşırı fiyat farkı gördüklerinde ilgili mercilere bildirmeli ve şikayet etmelidir” ifadelerini kullandı.

TAVSİYE FİYAT GÜNDEMDE

Ağaoğlu, ürünlerin üzerine tavsiye edilen satış fiyatı ibaresinin eklenmesini önerdi. Uygulama ile marketler arasındaki fiyat farkının ortadan kalkabileceğini belirten Ağaoğlu, “Bu düzenlemeye uymayan işletmelere kapatma cezası uygulanabilir” şeklinde konuştu.

PLATFORMA KATILAN MARKETLER

Market Fiyatı platformu, A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik ile ŞOK Marketler gibi önemli zincir marketlerin fiyatlarını karşılaştırma imkanı sunuyor.