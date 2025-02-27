Marketlerde “Beyaz Sıvı” Su Çıktı!

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Cihat Şimşek, piyasada binde bir yağlı süt olarak sunulan ürünün gerçek bir süt olmadığını belirtiyor. Rengi süte benzeyen bu ürünün, sulama amacıyla kullanılabileceğini ifade eden Şimşek, nedenlerini sıralarken binde bir yağlı sütün insan sağlığına da zamanla zarar verebileceğini vurguluyor. Şimşek, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan bu ürünlerin raftan kaldırılmasını üreticiler adına talep ediyor.

YAĞ ORANI YETERSİZ

Cihat Şimşek, aynı zamanda Balıkesir Altıeylül ve Karesi Süt Üreticileri Birliği Başkanı olarak da görev yapıyor ve son dönemde raflarda yer alan 0,1 (binde bir) yağlı sütlere karşı tepkisini dile getiriyor. ‘Bu sütten peynir yapamazsın, yoğurt yapamazsın. İçinde yağ yok. Sulama amaçlı kullanılır’ ifadeleriyle dikkat çeken Şimşek, bu ürünlerin insan sağlığına olumsuz etkileri olabileceğini savunuyor.

PİYASADA ÇİZİLEN TABLO

Şimşek, “Hepimiz alışveriş yapıyoruz ve marketleri ziyaret ediyoruz. Sütte hayatımızın bir parçası. Biz üreticiler olarak ürettiğimiz sütü satmakta zorlanırken, sanayici arkadaşların yüzde üreticiden aldığı sütün analizinde yüzde 3,6 yağın altında çıkan sütlere ceza uygularken, yüzde 3,2’lik sütleri çiftçinin elinde bırakırken, satın almazken marketlerde birçok markanın 3.1 yağlı, 3.2 yağlı ya da tam yağlı ibareli sütler görüyoruz. Üreticiden almıyorken neden tüketiciye bu ürünü sunuyorsunuz? Sütün içindeki en önemli etken madde yağdır” diyor.

BİNDE BİR YAĞLI SÜTLERİN RİSKİ

Şimşek, “Marketlerde 15 Kasım’dan bu yana binde bir yağlı sütler türedi. Binde bir yağlı süt sıfır yağlı anlamına geliyor. Binde bir ile içinden çekemedikleri yağı beyan etmiş oluyorlar. Fiyatı da diğerlerine göre düşük. Ülkemizde her şey alım gücüne göre şekilleniyor. Hepsinin üzerinde süt yazdığı için vatandaş da yağ oranına bakmaksızın fiyatı düşük olan ürünü tercih ediyor. Bu bir müddet sonra insanlarda alışkanlık haline gelecek ve gerçek sütü tükettiklerinde bünyeleri bunu hazmedemeyecek. İlgili makam ve mevkilerin bu kalitesiz, su gibi, sulamada kullanılacak cinsten rengi süte benzeyen bu ürünün raflardan kaldırılmasını talep ediyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.