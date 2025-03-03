Marketlerden Ramazan İçin İndirimli Fiyatlar

RAMAZAN AYI İNDİRİMLERİ VE FİYAT SABİTLEME

Yerel ve ulusal zincir marketler, Ramazan ayı kapsamında bazı ürünlerde fiyat sabitleme kararı alarak pek çok üründe indirim yapmaya başladı. Bu karar doğrultusunda bakliyat, makarna, un, sıvı yağ gibi binlerce üründe fiyatların sabit tutulacağı açıklanmıştı. İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, “Bazı ürünlerde fiyat sabitlemenin yanı sıra yüzde 25 indirim uygulanacak” diyerek, “Yüzlerce reyonda, binlerce üründe fiyat sabitledik. Müşterilerin ilgisi çok iyi, ürünler rağbet görüyor” ifadesini kullandı. Ayrıca marketler, Et ve Süt Kurumu ile yaptıkları protokol gereği et fiyatlarını da sabitlemişti.

RAMAZAN KOLİLERİNİN FİYATLARI

Zincir marketler, tüketicilere Ramazan ayına özel farklı seçenekler ve fiyatlarla erzak kolisi ve hediye çekleri sunmaya başladı. CarrefourSA, 13 parçalık Klasik Ramazan Kolisi’ni 369,95 lira, 23 parçalık Süper Ramazan Kolisi’ni 629,95 lira ve 26 parçalık Mega Ramazan Kolisi’ni ise 799,95 lira olarak satışa sunuyor. Migros, 13 adet ürün bulunan Bereket Paketi’ni 369,95 liradan satarken, 23 ürün içeren Lezzet Paketi’ni ise 629,95 liradan sunuyor. Şok Market, mart ayında gıdadan temizlik ürünlerine kadar 100 üründe 2024 Mart fiyatlarını uyguladığını duyurmuştu.