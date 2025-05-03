Marmara’da 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.

DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ VE MERKEZ ÜSSÜNDEKİ FARKLILIKLAR

Marmara Denizi’nde bugün (3 Mayıs 2025) saat 11:36’da merkez üssü Silivri açıkları olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin derinliğini 14.7 kilometre olarak belirtirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 3.7 büyüklüğünde, merkez üssünü Tekirdağ-Marmara Ereğlisi olarak ve derinliğini 18 kilometre olarak bildirdi. İstanbul’un Avrupa Yakası’nda hafif hissedilen sarsıntı kısa süreli endişeye yol açtı ancak herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadı.

PROF. DR. ERCAN’DAN RAHATLATAN BİLGİLER

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremle alakalı sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak, sarsıntının 23 Nisan 2025’te Silivri açıklarında oluşan 6.2 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğuna dikkat çekti. Ercan, “Bugün Silivri açıklarında M6.2’lik deprem odağının bu kez batıda, Marmara Ereğlisi yönünde M4.0 en küçük boyutta deprem oldu. Sönümlenen ana depremin artçısı. Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok” diye belirtti.

Ercan, 23 Nisan depremi sonrasında yaptığı önceki değerlendirmelerde, 6.2’lik depremin Kuzey Anadolu Fayı’nın Trakya kolunda gerçekleştiğini ve “Hiroşima’ya atılan bomba kadar gerginlik boşaldığını” ifade etmişti. Bugünkü 4.0’lık sarsıntının, ana depremin enerjisinin sönümlenmesi sürecinde beklenen bir artçı olduğunu vurguladı.

ÖLÇÜM MERKEZLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

Depremin büyüklüğü ve merkez üssü konusunda AFAD ile Kandilli Rasathanesi arasında küçük farklılıklar gözlemleniyor. Kandilli, depremi 4.0 büyüklüğünde ve Silivri açıklarında kaydetti. Öte yandan AFAD, deprem büyüklüğünü 3.7 olarak belirlerken, merkez üssünün Marmara Ereğlisi olduğunu duyurdu. Derinlikler konusunda da Kandilli 14.7 km, AFAD ise 18 km olarak raporladı. Bu tür farklılıkların, ölçüm istasyonlarının konumları ve kullanılan yöntemlerden kaynaklanabileceği belirtiliyor.