Marmara’da Deprem 2045-2085 Arasında Bekleniyor

MARMARA BÖLGESİ’NDE BEKLENEN DEPREMÜN ZAMANI BELİRLENDİ

Marmara Bölgesi’nde beklenen büyük depremin etrafında dolaşan “her an 7.5’lik deprem olabilir” ve “deprem oldu, bitti” şeklindeki ifadeler, jeofizik uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan tarafından bilimsel verilerle çürütüldü. 23 Nisan’da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin, “beklenen büyük deprem” olduğu iddiasını da reddeden Ercan, bölgedeki büyük depremin 2045-2085 yılları arasında meydana geleceğini öngördü.

DEPREMİN OLGUNLAŞMA ZAMANI VE GECİKME RİSKİ

Prof. Dr. Ercan, 2000 yıllık deprem verilerini inceleyerek Marmara’da toplamda 16 yıkıcı depremin yaşandığını ve şu an 17’nci büyük depremin beklendiğini ifade etti. Bilimsel hesaplamalara dayanan öngörüler, büyük depremin olası tarihini 2064 olarak işaret ediyor. Ancak tarihsel verilere göre, depremlerin genellikle 75-100 yıl gecikmeyle meydana geldiği göz önüne alındığında, bu aralığın 2045-2085 yılına kadar uzayabileceğini aktardı. Ercan, “Her an deprem olacak söylemleri bilimsel temelden yoksun” diyerek halkı paniğe kapılmamaları konusunda uyardı.

KÜÇÜKÇEKMECE VE SİLİVRİ’DE ORTA BÜYÜKLÜKTE DEPREMLER BEKLENİYOR

Ercan, Marmara Bölgesi’nde iki ayrı noktada orta büyüklükte depremler olabileceğini ifade etti. Küçükçekmece açıklarında 6.4-6.7, Silivri açıklarında ise 6.9-7.1 büyüklüğünde depremler bekleniyor. Uzman, bu depremlerin 7-10 kilometre derinlikte, granit katmanındaki sağa atımlı faylar üzerinde meydana geleceğini vurguladı.

TSUNAMİ TEHLİKESİ YERİNE MİNİ SÜPÜRTÜ DALGALARI

Ercan, Marmara’da oluşabilecek depremler sırasında tsunami korkusu hakkında da açıklamalarda bulundu. Yalnızca küçük süpürtü dalgalarının (mini tsunami) görülebileceğini ve bunun ölümcül bir tehlike yaratmayacağını ifade etti. Bu açıklama, halk arasında yayılan tsunami endişesini yatıştırmayı amaçlıyor.

DEPREM İDDİALARI TUTULMADI

Ercan, “Yüzde 67 olasılıkla 7.5 büyüklüğünde deprem her an olabilir” gibi ifadelerin bilimsel olmadığını belirtti. “Bu çalışmayla, Marmara’da ya 7.5 büyüklüğünde deprem olacak ya da hiç olmayacak savları çökmüştür” diyen Ercan, deprem olasılıklarının karmaşık ve ölçülebilir verilere dayandığını açıkladı.

HALK NE YAPMALI?

Prof. Dr. Ercan, Marmara Bölgesi’nde yaşayanların paniğe kapılmadan deprem hazırlıklarını sürdürebilmeleri gerektiğini vurguladı. Binaların deprem dayanıklılığının kontrol edilmesi, acil durum planlarının oluşturulması ve bilinçli bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini söyledi.