Marmara’da Müsilaj İçin 55 Tesis Kapandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi’nin müsilaj tehdidinden arındırılması ve ekolojik dengesinin korunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Biyolojik Arıtma Zorunluluğu Getirildi

2021 yılında ortaya çıkan müsilaj problemi sonrası, 6 Haziran 2021 tarihinde Bakanlık tarafından 22 Maddelik Marmara Denizi Koruma Eylem Planı duyuruldu. Bu eylem planının temel maddelerinden biri, Müsilaj Bilim Kurulu üyelerinin de vurguladığı gibi atık su arıtma tesislerinden kaynaklanan azot ve fosfor yükünü azaltmaktı. Bu nedenle eylem planında, bölgede bulunan atık su arıtma tesislerinin ileri biyolojik atık su arıtma tesisine dönüştürülmesi zorunluluğu yer aldı.

Süre Dolduruldu, İleri Arıtma Taahhütleri Yerine Getirilmedi

Eylem planı kapsamındaki Marmara Denizi Havzası’ndaki belediyelerin ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini kurmaları için belirlenen süre 15 Haziran 2025’te sona erdi. Ancak şu ana kadar tesislerin dönüşümü, kapasite artışı ve revizyonuna dair Bakanlığa sunulan 169 iş planından yalnızca 42’si tamamlandı. 2021 yılında Marmara Bölgesi’ndeki ileri biyolojik atık su arıtma oranı yüzde 51 iken, bu oran sadece yüzde 0.7’lik artışla yüzde 51.7’ye yükseldi.

7 İldeki 480 Tesis İçin Eş Zamanlı Denetim Sürüyor

Bakanlık, taahhütlerin yerine getirilmemesi üzerine 23 Haziran’da Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 ildeki 480 tesiste eş zamanlı denetimlere başladı. Mevcut atık su arıtma tesislerinin ileri atık su arıtma sistemine geçip geçmediklerini ve standartlara uygun faaliyet gösterip göstermediklerini 50 kişilik denetim ekibi ve 24 yetkili çevre laboratuvarıyla devam ettiriyor.

Şarköy’deki Derin Deşarja ve Marmaraereğilisi’ndeki ATT’ye Ceza

Bakanlık ekipleri bu denetimler kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü’ne ait Şarköy Derin Deniz Deşarj Atıksu Arıtma Tesisi ile Marmaraereğlisi Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde denetim gerçekleştirdi. İleri biyolojik arıtmaya geçmeyen Şarköy Derin Deniz Deşarj Atıksu Arıtma Tesisi ve ileri biyolojik arıtma yapılmadığı tespit edilen Marmaraereğlisi Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne 6 milyon 687 bin lira idari ceza uygulandı. Ayrıca, önceki dönemlerde kentsel atık suyun arıtılmadan denize deşarjından dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne de 6 milyon 687 bin lira ceza kesilmişti. Yağmur suyu hattından kentsel atık su deşarj ettiği belirlenen Yalova Belediye Başkanlığı’na ise 1 milyon 337 bin 354 lira ceza verildi. Diğer illerden alınan numunelerin analiz süreçleri devam ediyor.

Bu Yıl 55 Tesis Kapatıldı

Marmara Havzası’nda bu yılın ocak ayından bu yana 5 bin 638 tesiste denetim yapıldı. Bu denetimlerde toplamda 822 milyon 547 bin 811 lira ceza uygulandı ve 55 tesise kapatma cezası verildi. Ayrıca, Marmara Denizi’nde gemi kaynaklı deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla bu yıl 34 bin 467 deniz aracı denetlendi. Bu denetimlerde 60 deniz aracına 978 bin 909 bin 257 lira idari ceza uygulandı.