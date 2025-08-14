Marmara’da Olumsuz Hava Şartları Var

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI SEFERLERİ ETKİLİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bildirdiğine göre, Marmara Bölgesi’nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerini iptal etti. Yapılan açıklamada, 8 farklı seferin iptal olduğu kaydedildi. Özellikle öğle saatlerinde artan rüzgar, bu iptallerin nedenleri arasında yer alıyor.

İPTAL EDİLEN SEFERLERİN DETAYLARI

Bugün saat 14.00 itibarıyla iptal edilen seferler şunlardır:

– 14.08.2025 14:30 tarihli Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

– 14.08.2025 14:30 tarihli İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

– 14.08.2025 14:30 tarihli İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas) seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

– 14.08.2025 15:55 tarihli Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya) seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

– 14.08.2025 17:30 tarihli Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

– 14.08.2025 17:45 tarihli İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

– 14.08.2025 20:15 tarihli Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

– 14.08.2025 20:30 tarihli İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Marmara Bölgesi’ndeki yolcuların bu olumsuz hava koşullarını dikkate alarak seyahat planlarını gözden geçirmeleri öneriliyor.