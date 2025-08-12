Marmara’da Uçak Arıza Yüzünden Aceli İniş

UÇAKTA İNİŞ TAKIMI ARIZASI YAŞANDI

Antalya’dan kalkış yapan bir uçakta, Marmara Denizi üzerinde seyrederken ön iniş takımı arızası meydana geldi. Pilot, durumu Hava Trafik Kontrolörüne bildirerek acil iniş için Hezarfen Havalimanı’nı seçtiğini, gerekiyorsa Büyükçekmece Gölü’ne iniş yapabileceğini ifade etti.

HEZARFEN HAVALİMANI’NA SORUNSUZ İNİŞ GERÇEKLEŞTİ

Olay, öğle saatlerinde gerçekleşti. Uçak, arıza sebebiyle bir süre havada döndükten sonra Hezarfen Havalimanı’na saat 12.30’da sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. Atatürk ve Hezarfen Havalimanı’nda itfaiye ile kurtarma ekipleri, olası bir durum için hazır bekletiliyordu.

PİLOTUN ACİL DURUM AÇIKLAMALARI

Pilot ile kule arasındaki telsiz görüşmeleri kayıt altına alındı. Pilot, “İniş takımlarıyla ilgili monitörde sorun algılıyorum. Hezarfen’e divert etmek istiyorum. Gerekirse Büyükçekmece Gölü’ne iniş yapabilirim” şeklinde konuştu. Kule, iniş izni ve koordinasyonunu sağladı. Pilot, kuleye 10 dakika içinde 1500 feet irtifada olacağını bildirdi. Acil durum olmadığını ve ön iniş takımıyla ilgili monitör bağlantısında problem yaşandığını ifade etti. Uçağın güvenli inişinin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.