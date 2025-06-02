Marmara Denizi’nde Müsilaj Riski Artıyor

MÜSİLAJ KORKUSU MARMARA’DA YAYILIYOR

Marmara Bölgesi, nisan ayında ortaya çıkan müsilaj tehdidiyle karşı karşıya. Denizin altındaki yoğunluğu giderek artarken, müsilaj artık yüzeyde belirgin hale geldi. Uzmanlar, deniz suyu sıcaklıklarındaki artış, kirlilik ve kuraklık gibi etkilerle müsilajın riskinin yükseldiğine ve haziran ayında bu sorunun yoğunlaşacağına dikkat çekiyor.

HAZİRAN AYI KRİTİK DÖNEM

Deniz suyunun sıcaklıklarının artması, olumsuz çevresel koşullar ve kirlenme oranları müsilajın ortaya çıkma olasılığını artırıyor. Uzmanlar, güney sahillerinin bu süreçten daha fazla etkilendiğine vurgu yaparken, haziran ayının kritik bir dönem olacağına dair uyarılarda bulunuyor. Marmara Denizi’nde müsilajı altı hafta önce gözlemlediklerini belirten bir uzman, “Karadeniz’den boğaza suyun gelmesine bağlı olarak müsilajın yüzeye çıkabileceğini öngörmüştük” diye ifade etti.

KARADENİZ’DEN GİRİŞLER BU DÖNEMDE ÖNEMLİ

Uzman, “Üst sudaki oksijen seviyesinin azalması müsilajın artmasında etkili olabiliyor. Karadeniz suyundaki girdilerin önemi büyüktür. Eğer bu yaz mevsiminde Karadeniz su seviyesinde herhangi bir artış olmazsa müsilaj sıkıntısını tekrar yaşayabiliriz” açıklamasını yaptı.

KURAKLIK VE SICAKLIK TEHDİTİ

Son günlerde denizde görülen rüzgar ve dalgaların müsilajı parçalamasıyla yüzeyde bir miktar azalma görülse de, müsilajın tekrar belirmesi endişe yaratıyor. Uzman, kurak koşullar nedeniyle Marmara’nın yüzey suyundaki değişimlerin yetersiz kalacağını ve bu durumun kirliliği artıracağını belirtiyor.

KİRLİLİKLE MÜSİLAJ ARASINDAKİ BAĞLANTI

Salihoğlu, müsilajın özellikle güney sahillerde yoğun olarak görüldüğünü ve buralardaki kirliliğin saklandığını vurguluyor. Marmara’da kaybolan kirlilik yükünün, Karadeniz’den gelen suyla birlikte azaldığını belirten uzman, “Karadeniz’den gelen su, Marmara’nın üst katmanlarını bir nevi temizliyor” şeklinde konuştu.

Kirlilik ve oksijen eksikliğinin müsilajla birleşerek ekosistemi tehdit ettiğini ifade eden Salihoğlu, bu durumun biyoçeşitliliği olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Ayrıca, müsilajın etkisinin Çanakkale Boğazı’nda da artabileceği ve Ege Denizine geçiş yaptığında daha az hasar yaratacağına dair değerlendirirken, kirliliğin mutlaka çözülmesi gereken bir konu olduğunu belirtiyor.

GELİŞEN KOŞULLAR VE RİSKLER

Uzman, “Kuraklık ve iklim değişikliği tamamen kirliliğe bağlı. Bu devam ettiği sürece müsilaj sorunu artarak devam edecek” diyerek dikkate alınması gereken tehlikeleri ortaya koyuyor. Yaz dönemiyle birlikte sıcaklığın artması, yüzeydeki fitoplanktonların çoğalmasına yol açacak ve bu da müsilaj sorununu tetikleyecek.