Marmara Denizi’nde Müsilaj Tespit Edildi

MÜSİLAJIN TEKRAR GÖRÜLMESİ

Marmara Denizi’nde daha önce 2007-2008 ve 2021 yıllarında meydana gelen müsilajın yeniden ortaya çıkması endişeleri artırıyor. İstanbul’un Adalar ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kınalıada açıklarında tespit edilen müsilaj tabakası havadan çekilen görüntülerle belgelendi. Deniz yüzeyini kaplayan beyazımsı yapının geniş bir alana yayıldığı gözlemlendi.

TEDİRGİNLİĞE NEDEN OLAN GÖRÜNTÜLER

Yayımlanan görüntüler, bölge sakinleri ve turizmciler arasında tedirginliğe yol açtı. Deniz ekosistemini tehdit eden müsilaj, yaz aylarında artan sıcaklık, kirlilik ve durağan su koşulları nedeniyle oluşabiliyor. Bu durum, deniz yaşamını ve su kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir.