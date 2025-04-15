Marmara’nın Sorunu Müsilaj Yeniden Geri Döndü

MÜSİLAJ TEHLİKESİ GERİ DÖNDÜ

Marmara Denizi’nde 2021 yılında ciddi bir çevre felaketine neden olan müsilaj, İstanbul Boğazı’na yeniden geri döndü. Beykoz kıyılarında müsilaj gözlemlenmesi, geçtiğimiz günlerde deniz yüzeyinde tekrar bu sorunun yaşanıp yaşanmayacağına dair kaygılar yarattı. O dönemde özellikle mayıs ve haziran aylarında deniz yüzeyini kaplayan müsilaj tabakaları dikkat çekmişti. Şimdi ise Beykoz Sahili’nde deniz yüzeyinde tekrar görülen müsilaj, endişeleri tazeliyor.

Marmara Bölgesi’ndeki sıcaklık artışlarına dikkat çeken Çevre Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Öztürk, “Bundan sonraki süreçte önce denizin dibinde oluşuyordu; şimdi artık denizin yüzeyinde bu kirliliği sık görebiliriz.” diyor. Öztürk, müsilajın çevre kirliliğinin bir göstergesi olduğunu ifade ederek, Marmara’nın “Beni temizleyin.” diye “bağırdığını” belirtiyor.

Öztürk, Marmara Denizi’ndeki oksijen seviyesinin düştüğünü de açıkladı. “Müsilajın oluştuğu yerlerde yüzeyde havadan deniz ortamına oksijen transferi önlenir. Marmara Denizi yavaş yavaş oksijensizleşmeye başlar. Karadeniz’den gelen oksijenli su, Marmara’ya az oksijenli halde gelmeye başlar. Bu da Marmara Denizi için çok tehlikeli bir durumdur.” şeklinde konuşuyor. Bu açıklamalar, bölgede yaşanabilecek olası çevresel sorunların ciddiyetini tekrar gözler önüne seriyor.