Marmaraereğlisi’nde Adres Var, Yol Yok!

MARMARAEREĞLİSİ’NDE SOKAK MAĞDURİYETİ

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde, resmi kayıtlarda yer alan fakat gerçekte var olmayan bir sokak, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Yeniçiftlik Mahallesi’nde oturan mahalle sakinleri, iddialarına göre Erguvan 10 Sokak’ın hiç açılmadığını belirterek yaşadıkları mağduriyetleri yetkililere aktarıyor. Sakinler, belediyenin uzun süre boyunca bu yolu açmadığını ifade ediyor.

YOLUN YETERSİZLİĞİ VE ETKİLERİ

Bölge halkı, evlerinin kayıtlı adresinin Erguvan 10 Sokak olduğunu fakat bu yolun şu anki durumu itibarıyla fiziki olarak mevcut olmadığını dile getiriyor. Faturaların ve resmi belgelerin bu adrese ulaştığını ancak kendilerinin başka kişilerin bahçelerinden geçerek evlerine ulaşmak zorunda kaldıklarını belirtiyorlar. Vatandaşlar, “Burası Erguvan 10 Sokak ama gerçekte böyle bir yol yok. Faturalarımız, adreslerimiz burası görünüyor ama biz ortada olmayan bir sokağa kayıtlıyız. Buradaki insanlar her gün başkalarının bahçelerinden geçmek zorunda kalıyor. Marmaraereğlisi Belediyesi yıllardır bu yolu açmıyor. Evlerimize helikopterle mi gidelim. Ruhsatları veriyorsunuz, ama yolu neden açmıyorsunuz?” şeklinde tepki gösteriyor.

Mahalle sakinleri, bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını ve yolun açılmasını talep ediyor. Emek verilerek elde edilen bir konutun adresinin işlevsel hale gelmeyi beklediği gerçeği, yetkililerin acil müdahale etmesi gereken bir konu olarak öne çıkıyor.