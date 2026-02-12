Marmaray Ücretlerine Yüzde 25,49 Zam Talebi

Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı TCDD Taşımacılık A.Ş., zam teklifini sundu.

ZAM TEKLİFİ GEBZE- HALKALI MARMARAY VE METRO HATLARINI KAPSIYOR

TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından İBB Meclisi Tarife Komisyonu’na yapılan başvuruda, Gebze-Halkalı Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro ve Sirkeci-Kazlıçeşme Banliyö hatlarında yolcu taşıma hizmetlerinde yaşanan tarife değişikliği için yeniden değerleme oranında yüzde 25,49 zam yapılması talep ediliyor.

TCDD’nin talebi doğrultusunda, yukarıda belirtilen hatlarda uygulanacak olan zam ile birlikte Marmaray’da en uzun mesafe ücreti 75 TL olarak belirlenmiş olacak. Söz konusu düzenleme teklifi, İBB Meclisi gündemine alınarak karara bağlanması için değerlendirilmesi bekleniyor.

