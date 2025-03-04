Marmaris Hastanesi’nde Elektrik Kaynaklı Yangın

YANGIN OLAYI MARMARİS DEVLET HASTANESİ’Nİ ETKİLEDİ

Marmaris Devlet Hastanesi’nde eczane bölümündeki elektrik panosunda bir yangın meydana geldi. Kabloların tutuşması sonucu çıkan duman, hastane içerisinde hızla yayılmaya başladı. İtfaiyeye haber verildiği sırada, hastalar ve çalışanlar için tahliye işlemleri de başlatıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yarım saat içinde kontrol altına alarak söndürdü ve hastane içinde biriken dumanı tahliye etti. Yangın sonucunda elektrik panosundaki kablolar ile sistemin ciddi şekilde zarar gördüğü belirlendi. Bu nedenle hastanenin bir süre hasta kabul edemeyeceği, mevcut hastaların da çevredeki diğer sağlık kuruluşlarına sevk edileceği açıklandı.