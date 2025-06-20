Marmaris’te İki Grup Kavga Etti

OLAYIN DETAYLARI

Muğla’nın Marmaris ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 27 yaşındaki Çağlar Koç yaşamını yitirdi. Olay, sabah saat 04.40 civarında Tepe Mahallesi 36. Sokak’ta gerçekleşti. İddialara göre, iki grup arasında belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

YARALANAN KİŞİYE MÜDAHALE

Kavgada kurşunların isabet ettiği Çağlar Koç, kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin silah seslerini duyarak durumu yetkililere bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Koç, yapılan ilk müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

SUÇLULARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA

Ancak Koç, hastanede hayatını kaybetti. Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı. Çalışmalar sürüyor.