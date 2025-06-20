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Marmaris’te İki Grup Kavga Etti

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Olayın Gerçekleştiği Zaman ve Yer

Marmaris ilçesinde, iki grup arasında çıkan bir tartışma sonucunda 27 yaşındaki Çağlar Koç hayatını kaybetti. Olay, sabah saat 04.40 sıralarında Tepe Mahallesi 36. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü iki grup arasında gerginlik başladı.

Tartışmanın Kavgaya Dönüşmesi

Tartışma, kısa sürede silahlı bir çatışmaya dönüştü. Silahlardan çıkan mermilerin hedefi olan Çağlar Koç, kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekiler, silah seslerini duyunca durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurtarma Çabaları ve Polis Soruşturması

Koç, ilk müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi’ne götürüldü ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Bu trajik olayın ardından polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturma devam ediyor.

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