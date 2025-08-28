Marmaris’te Kaybolan Rus Kadın Bulundu

KADIN TURİSTİN KAYBOLMASI VE BULUNMASI

Muğla’nın Marmaris ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan ve kaybolan kadın turist, ekipler tarafından bulundu. Gelen bilgilere göre, Rusya’dan Marmaris’e seyahat eden kadın, akşam saatlerinde yürüyüş yapmak amacıyla Karya yoluna yöneldi. Bir müddet sonra kendisinden haber alınamayınca, tatil arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

TAMAMLAYICI EKİPLERİN ÇALIŞMALARI

İçmeler Mahalle Muhtarı Ali Demirtaş da olay yerine gelirken, ekipler kayıp turistle irtibat kurmak için önce seslenmeyi denedi. Ardından yapılan dron taraması sayesinde turistin konumu belirlendi. Kayıp kadın, ekipler tarafından kısa sürede bulundu ve hastaneye götürülmek üzere bulunduğu yerden alınarak sağlık kontrolünden geçirildi.