Mars’ın İçinde Neler Olduğu Açıklandı

İNGILTERE’DEKİ ARAŞTIRMA EKİBİ

İngiltere’de Imperial College London’dan Dr. Constantinos Charalambous liderliğindeki ekip, mars depremi ve meteor çarpmalarıyla ilgili sekiz büyük olayın verilerini inceledi. Yapılan analizler sonucunda, sismik dalgaların yayılımlarından 4 kilometre derinliğe kadar ulaşan büyük kaya bloklarının varlığı tespit edildi. Araştırmalarda, bu parçaların gezegenin başlangıç döneminde yaşanan kozmik çarpışmaların kalıntıları olduğuna dikkat çekildi.

NASA’NIN ERKEN DÖNERİMİ VE SONUCU

Güneş Sistemi’nin ilk 100 milyon yılı içinde Mars ve Dünya gibi iç gezegenler, gök taşlarının yoğun bombardımanına maruz kaldı. Bilim insanları, bu çarpışmaların Mars’ın genç kabuğunu parçalayarak geniş magma okyanuslarının oluşumuna yol açtığını belirtiyor. Soğuma ve kristalleşme süreçleri sonrasında farklı bileşimlere sahip kaya parçaları, mantoya hapsolmuş durumda.

MARSLILARIN ‘ZAMANI KAPSÜLÜ’

Bilim insanları, Dünya’nın Güneş Sistemi’nde kabuğu levha tektoniğiyle bölünmüş olan tek gezegen olduğunu vurguladı. Mars’ta ise tek parça halinde sabit bir kabuk bulunduğu için, bu izlerin bir ‘zaman kapsülü’ gibi mevcut çağımıza kadar korunduğu kaydedildi. Araştırmacılar, Mars’taki bulguların hem Venüs hem de Merkür’ün iç yapısını anlamak adına önemli bir karşılaştırma fırsatı sunduğunu ifade etti ve “Mars’ın içindeki korunmuş kadim heterojenlikler, bir gezegenin jeolojik tarihine ve evrimine benzersiz bir pencere açıyor” değerlendirmesinde bulundu.