Mars’ta Yaşam İzi Bulundu! NASA

NASA’DAN DEVRİM NİTELİĞİNDE BULUŞ

ABD’nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bilim insanlarının Mars’ta toplanan bir kaya örneğini incelediğini duyurdu. Perseverance keşif aracının topladığı bu örnek üzerinde yapılan araştırmalarda, eski canlılar tarafından oluşmuş olabileceği düşünülen leopar benekleri tespit edildi. Bilim insanları, bu kaya örneği üzerindeki haşhaş tohumları ve leopar beneklerine benzeyen renkli yapıları, Dünya’da geleneksel olarak mikrobiyal aktivitenin sonucu olarak oluşan minerallere benzetti.

EN NET YAŞAM BELİRTİSİ OLASILĞI

NASA Geçici Yöneticisi Sean Duffy, “Bu, Mars’ta şimdiye kadar bulduğumuz en net yaşam belirtisi olabilir.” şeklinde konuştu. Çalışmanın başyazarı Joel Hurowitz, bu kayaların “muhtemelen astrobiyolojik açıdan en heyecan verici” örnekler arasında yer aldığını belirtti.

İNSANLIĞIN SORULARINDAN BİRİNE YANIT YAKINLIĞI

NASA Bilim Misyonu Müdürlüğü’nden sorumlu yönetici Nicky Fox ise, “Bugün, insanlığın en derin sorularından birine, yani evrende gerçekten yalnız olup olmadığımıza yanıt vermeye bir adım daha yaklaştığımızı gösteriyoruz.” ifadesini kullandı. “Sapphire Kanyonu” adı verilen bu örnek, Perseverance’ın, 3 milyar yıl öncesine kadar Jezero Krateri’ne akan suyun şekillendirdiği Neretva Vallis nehir vadisinin kenarındaki kayalık alanlardan topladığı bir örnek.