Mars’ta Yaşam İzi Bulundu! NASA

DÜNYADA ŞOK ETKİ YARATAN AÇIKLAMA

ABD’nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yapılan yeni bir açıklamada, bilim insanlarının Perseverance keşif aracıyla Mars’tan topladığı bir kaya örneğini incelediği ve bu örnekte eski canlılar tarafından oluşturulmuş olabileceği düşünülen leopar benekleri bulduğu ifade edildi. Açıklamaya göre, kaya örneği üzerinde bulunan haşhaş tohumu ve leopar beneklerine benzeyen renkli yapılar, Dünya’da mikrobiyal aktivite sonucu oluşan minerallere karşılık geliyor.

EN NET YAŞAM BELİRTİSİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

NASA Geçici Yöneticisi Sean Duffy, “Bu, Mars’ta şimdiye kadar bulduğumuz en net yaşam belirtisi olabilir.” şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Çalışmanın başyazarı Joel Hurowitz ise bu kayaların “muhtemelen astrobiyolojik açıdan en heyecan verici” örnekler olarak nitelendirdi.

İNSANLIĞIN TEMEL SORULARINDAN BİRİNE CEVAP YAKLAŞIMI

NASA Bilim Misyonu Müdürlüğünden sorumlu yönetici Nicky Fox, “Bugün, insanlığın en derin sorularından birine, yani evrende gerçekten yalnız olup olmadığımıza yanıt vermeye bir adım daha yaklaştığımızı gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı. “Sapphire Kanyonu” adı verilen örnek, Perseverance gezgini tarafından, 3 milyar yıl önce Jezero Krateri’ne akan suyun şekillendirdiği Neretva Vallis nehir vadisinin kenarlarındaki kayalıklardan toplandı.

