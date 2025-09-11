Mars’ta Yaşam İzi Bulundu! NASA

DÜNYADA ÇIĞIR AÇAN BİR GELİŞME

ABD’nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yapılan yeni bir açıklamada, bilim insanlarının keşif aracı Perseverance’ın Mars’ta topladığı bir kaya örneğini incelediği ve bu örnekte eski canlılar tarafından oluşturulmuş olabileceği düşünülen leopar benekleri bulduğu belirtildi. Açıklamada, kaya örneği üzerindeki haşhaş tohumu ve leopar beneklerine benzeyen renkli yapıların, Dünya’daki mikrobiyal aktivite sonucu oluşan minerallere karşılık geldiği ifade edildi.

BULUNAN BELİRTİLERİN ÖNEMİ

NASA’nın Geçici Yöneticisi Sean Duffy, “Bu, Mars’ta şimdiye kadar bulduğumuz en net yaşam belirtisi olabilir.” diyerek bulguların önemini vurguladı. Çalışmanın başyazarı Joel Hurowitz ise söz konusu kayaların “muhtemelen astrobiyolojik açıdan en heyecan verici” örnekler olduğunu söyledi.

NASA Bilim Misyonu Müdürlüğünden sorumlu yönetici Nicky Fox, “Bugün, insanlığın en derin sorularından birine, yani evrende gerçekten yalnız olup olmadığımıza yanıt vermeye bir adım daha yaklaştığımızı gösteriyoruz.” dedi. Perseverance tarafından “Sapphire Kanyonu” adı verilen örnek, 3 milyar yıldan uzun bir süre önce Jezero Krateri’ne akan suyun şekillendirdiği Neretva Vallis nehir vadisinin kenarındaki kayalık çıkıntılardan toplandı.