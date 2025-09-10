Mars’ta Yaşam İzine Dikkat!

MARSTA BULUNAN KAYA ÖRNEĞİNE DAİR ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Dünyanın dikkatini çeken bir gelişme yaşandı. ABD’nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bilim insanlarının Perseverance keşif aracı tarafından Mars’tan toplanan bir kaya örneğini incelediğini açıkladı. Bu incelemede, eski canlılar tarafından oluşturulmuş olabileceği düşünülen “leopar benekleri” bulunduğu belirtildi. NASA’nın açıklamasında, kaya örneği üzerinde keşfedilen haşhaş tohumu ve leopar beneklerine benzer renkli yapıların, Dünya’da mikrobiyal aktivite sonucunda oluşan minerallere karşılık geldiği ifade edildi.

EN NET YAŞAM BELİRTİLERİNDEN BİRİ

NASA’nın Geçici Yöneticisi Sean Duffy, “Bu, Mars’ta şimdiye kadar bulduğumuz en net yaşam belirtisi olabilir.” diyerek bulguların önemine vurgu yaptı. Araştırmanın başyazarı Joel Hurowitz, incelenen kayaların “muhtemelen astrobiyolojik açıdan en heyecan verici” örnekler arasında yer aldığını belirtti.

İNSANLIĞIN SORULARINA YENİ BİR ADIM

NASA Bilim Misyonu Müdürlüğü’nden sorumlu yönetici Nicky Fox ise, “Bugün, insanlığın en derin sorularından birine, yani evrende gerçekten yalnız olup olmadığımıza yanıt vermeye bir adım daha yaklaştığımızı gösteriyoruz.” şeklinde konuştu. “Sapphire Kanyonu” olarak adlandırılan örnek, Perseverance gezgini tarafından, 3 milyar yıldan daha uzun bir süre önce Jezero Krateri’ne akan suyun şekillendirdiği Neretva Vallis nehir vadisinin kenarındaki kayalık çıkıntılardan toplandı.