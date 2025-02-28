Mart Ayında Doğal Gaz Fiyat Değişikliği Yok

DİJİTAL TARİFE TABLOSU

BOTAŞ’ın web sitesinde yer alan güncel tarife tablosuna göre, mart ayında geçerli olan mesken ve sanayi aboneleri için tarifeler ile elektrik üretimi için belirlenen tarifede herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Buna göre, konut tüketicileri için BOTAŞ’ın dağıtım şirketlerine martta uygulayacağı doğal gaz satış fiyatı, 1000 metreküp için 5 bin 631 lira olarak belirlendi. Ekmeğin üreticileri için ise bu tarifeye göre 1000 metreküp doğal gaz fiyatı 8 bin 549 lira olarak kaydedildi. Elektrik üretimi amacıyla kullanılan tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak kullanıcılara duyuruldu. Doğal gaz fiyat tarifeleri ise her ay yeniden hesaplanıyor.

TÜRKİYE’Yİ AVRUPA’DA ÖNE ÇIKARAN FİYATLAR

BOTAŞ’ın internet sitesinde yayımlanan bir duyuruda, “Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna’dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır.” denildi. Bu açıklama ile Türkiye, Avrupa’daki doğal gaz fiyatları açısından önemli bir konuma sahip olduğunu kanıtlıyor.