Mart Ayında Otomobil Satışı Rekor Kırdı

MART AYINDA OTOMOTİV PAZARINDAKİ CANLANMA

Ocak ve şubat aylarında durgun geçen otomotiv pazarı, mart ayında adeta canlanıyor. Otomobil ve hafif ticari araç satışları, 116 bin 900 adetle tüm zamanların en yüksek mart rakamına ulaştı. Sektör temsilcilerine göre bu hareketlilik geçici olmadığı gibi, tüketiciler için de önemli ipuçları taşıyor. Yılın ilk iki ayında ellerindeki araçları satmakta zorlanan bayiler, mart ayında stoklarını önemli ölçüde tüketti. Peki, bu yükselişin arkasında yatan nedenler neler? Fiyatların artma ihtimali var mı? Araç almak için geçerli bir zaman mıdır?

MART AYINDA REKOR SATIŞ RAKAMLARI

Türkiye otomotiv pazarı, mart ayında bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 7 artış göstererek tüm zamanların en yüksek mart satışına ulaştı. Satışlar, ocak ve şubat aylarındaki daralmanın aksine oldukça canlı bir grafik sergiledi.

TÜKETİCİLER NEDEN MARTTA ALIM YAPTI?

İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, tüketicilerin satın alma kararında en etkili faktörün döviz kurundaki dalgalanma ve ABD’nin açıkladığı ek vergi kararları olduğunu belirtiyor. Bu gelişmeler, fiyatların yakın zamanda artabileceğine dair bir endişe yaratıyor.

YERLİ VE ELEKTRİKLİ ARAÇLARA İLGİ ARTIYOR

Mart ayında tüketici tercihlerinde elektrikli ve yerli üretim araçların ön plana çıkması, yükselişi destekleyen bir başka etken oldu. Özellikle maliyet avantajı sunan bu modeller, talebi artırıyor.

FİYAT ARTIŞI BEKLENTİLERİ

Ertemel, lüks segmentte bazı modellerde fiyat artışlarının başladığını, ama genel anlamda piyasada belirgin bir artışın söz konusu olmadığını aktarıyor. Maliyetlerin yüksekliği, fiyatların daha fazla düşmemesi yönünde sinyaller veriyor.

SIFIR VE İKİNCİ EL ARAÇTA ALIM FIRSATLARI DEVAM EDİYOR

Satın almayı erteleyenler için mevcut fiyat seviyeleri avantajlı bulunuyor. Zira hem sıfır araçlarda yürütülen kampanyalar hem de ikinci el piyasasındaki uygun fiyatlar dikkat çekiyor.

YIL SONUNA KADAR SATIŞ BEKLENTİLERİ

Faiz oranlarındaki düşüş trendinin devam etmesi ve krediye erişimin kolaylaşması halinde, 2025 yılı ikinci yarısında satışların ivme kazanabileceği öngörülüyor. Geçtiğimiz yıl 1.2 milyon adetleri aşan satış rakamlarına bu yıl ulaşmanın zorluğu, 1 milyon barajının aşılmasının ise muhtemel olduğunu gösteriyor.