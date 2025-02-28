Mart Ayında Yağış ve Kar Bekleniyor

YAĞIŞ BEKLENTİLERİ

Meteoroloji uzmanlarının yaptığı tahminlere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve bazı doğu illerinde yağışlar meydana gelecek. İç Anadolu’nun yüksek kesimlerine, Batı Karadeniz’in iç bölgelerine, Afyonkarahisar, Rize, Artvin ve Toroslar’ın yüksek kesimlerine kar ve karla karışık yağmur düşmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olmasında fayda var.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini duyurdu. Rüzgarın genellikle güney yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MART AYI HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Mart ayının ilk iki haftasına dair hava durumu tahminlerini paylaştı. 1-2 Mart tarihlerinde İstanbul ve çevresinde hava kapalı olacak, ancak yağış beklenmiyor. İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise yağış yaşanabilir. 3-4 Mart tarihlerinde İç Anadolu’da kar yağışı, Akdeniz bölgesinde ise yağmur olacağını belirtiliyor. İstanbul ve çevresi yağmur alırken, Trakya’da hafif kar yağışı ihtimali bulunuyor.