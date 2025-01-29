Masa Tenisinde Başarıya Koşan Maya Gültekin

ENGELLERİ AŞAN BAŞARI HİKAYESİ

Antalya’da doğuştan bir eli olmayan Maya Aslı Gültekin, masa tenisi Türkiye Şampiyonası’nda üst üste elde ettiği başarılarla engelleri aşıyor. Ece ve Sercan Gültekin çiftinin ilk çocuğu olan Maya Asya, anne karnında kordonun dolanması sebebiyle sol elini kaybederek dünyaya geldi. Protez el kullanmaya başlayan Maya, masa tenisi antrenörü Müge Sayar’ın okullarındaki seçmelerde onu keşfetmesiyle bu branşa yöneldi. Raşit Küçük İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi olan Gültekin, derslerden arta kalan zamanlarda Kepez’deki spor salonunda masa tenisi antrenmanlarına katılıyor.

ANRENÖRÜN DESTEKLEYİCİ ROLÜ

İlk başta engelinden dolayı kaygılandığını dile getiren Maya Asya, antrenörü Müge Sayar’ın onu bu sporda teşvik edip, sevdirdiğini ifade etti. Masa tenisiyle 4 yıldır ilgilenen Maya, Türkiye Bedensel Engelliler Masa Tenisi Şampiyonası’nda 2022-2023 yılı Türkiye 3’üncüsü, 2023-2024 Türkiye 2’ncisi olmayı başardı. Maya, elde ettiği başarıyla 7 yaşındaki kız kardeşi Aden Gültekin’e de örnek oluşturuyor.

HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYOR

Maya’nın antrenörü Müge Sayar, “Gençlik Spor Bakanlığı’nın ‘Yetenek Taraması’ projesiyle Maya’yı keşfettik. Antalya’daki tüm okulları teste tabi tutuyoruz. Maya oraya gelmişti. Kendisi çok dikkatimi çekti. Daha önce spor yapıp yapmadığını sordum. Yapmadığını söyleyince hemen salona davet ettim. İlk antrenmanını yaptıktan sonra Türkiye Bedensel Engelliler kategorisinde masa tenisi yarışmalarına katılıyor. Maya ile haftada 6 gün, 2 saat antrenman yapıyoruz. Yaz tatillerinde antrenman saatlerimiz 4-5 saate çıkıyor. Maya, ilk yıl Türkiye 3’üncüsü, sonraki yıl Türkiye 2’ncisi oldu. Masa tenisi için yetenekli bir öğrenci, bizi gururlandırıyor. Sonradan engelli kalan ya da doğuştan engelli arkadaşlarımız hiçbir şekilde pes etmemeli. İnsanlar kusurlarıyla da başarı elde edeceklerine inanmalı.” dedi.

DÜNYA ŞAMPİYONALARI HEDEFİNDE

Masa tenisi branşında üst üste başarılar elde eden Maya Asya Gültekin, “Bizim okulumuzda seçme yapılacaktı. Benim bundan son gün haberim oldu. Arkadaşlarımla beraber sınıfta seçmelere girdik. Normalde başka sporlarla ilgilenmek istiyordum. O zamanlar elimde protez vardı ve protezle bu sporu yapamayacağımı düşünüyordum. Antrenörüm bana ‘Seçmelerden sonra seninle konuşalım’ dedi. ‘Daha önce spor yaptın mı? diye sordu, ben de yapmadığımı söyledim. O gün masa tenisini yapmaya karar verdim. Hoca ertesi gün annemi aradı. Masa tenisi oynamaya başladıktan sonra hiç zorlanmadım. 4 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Bu sene de madalya kazanıp, birinci olmak istiyorum. Türkiye’de birinci olup, Avrupa ve Dünya şampiyonlarına katılmak istiyorum.” şeklinde konuştu.

AİLENİN GURURU VE DESTEKLEYİCİ ROLÜ

Maya’nın anneannesi Seher Çıra, “O bizim hayatımızda çok şey değiştirdi. Çok pozitif bir çocuk, birçok şeyi ondan öğreniyoruz. Gerçekten de çok başarılı. 1 yaşından beri her şeyi kendi başına yapıyor. Engelleri kendisi aştı. Bizim için çok gurur verici, böyle bir spor yapması da çok güzel. Umarım kendisi bütün engelli çocuklara ve ailelerine örnek olur. Onlar da çocuklarının arkasında olsunlar. İyi ki bu spora başlamışız. Kendisi için de çok mutluluk verici bir şey. Umarım hayatı boyunca başarılı olur. O bizim gururumuz, sevincimiz, her şeyimiz.” dedi. (DHA)