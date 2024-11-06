Masaj Salonlarında Gizli Kameralar Tespit Edildi

KÜTAHYA’DA FUHŞA YÖNELİK OPERASYON

Kütahya’da masaj salonlarında gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, gözaltına alınan 9 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Yapılan incelemelerde, elektrik prizinin içine yerleştirilen gizli kamera ile müşterilere ait müstehcen görüntülerin kaydedildiği belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki 3 masaj salonunu hedef alan bir operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİLER VE ELE GEÇİRİLEN MATERYALLER

Operasyon sırasında ‘Fuhuş, fuhşa aracılık, teşvik veya zorlama’ suçları nedeniyle 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında E.D. (23), N.S. (33), H.K. (36) isimli kadınların yanı sıra E.D. (37), S.Ç. (39), B.Ç. (22), H.İ. (33), A.S. (30) ve Y.Y. (33) bulunuyor. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 162 sentetik hap, 43 kurusıkı mermisi, 4 bıçak ve 1 muşta gibi çeşitli yasadışı materyaller ele geçirildi. Ayrıca, bir masaj salonundaki odada gizli bir kamera yerleştirildiği tespit edildi.

TUTUKLANAN VE SERBEST BIRAKILAN ŞÜPHELİLER

Emniyetteki işlemlerin ardından 3 kadın şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden 3’ü tutuklandı, kalanlar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan operasyon, fuhuş suçlarının önlenmesi ve toplumsal huzurun sağlanması açısından önem taşıyor.