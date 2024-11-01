MasterChef Eleme Adayları Açıklandı mı?

HEYECAN DOLU ANLAR

MasterChef Türkiye’nin 31 Ekim 2024 akşamı yayınlanan bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Kaptanlığını Ezgi’nin üstlendiği mavi takım ile Kaan’ın yönettiği kırmızı takım, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için “ördek pastilla” konseptiyle yarıştı. Peki, MasterChef’te kim elendi? 5. ve 6. eleme adayı kimler oldu? MasterChef eleme potasında kimler var, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

ELEME ADAYLARI BELİRLENDİ

Bireysel dokunulmazlık oyununu kırmızı takımdan Emre kazandı. Oylama sonucunda, eleme potasına giren beşinci ve altıncı adaylar belli oldu. 31 Ekim 2024 tarihinde yayınlanan bölümde, kırmızı takım dokunulmazlığı kaybederken, bireysel dokunulmazlığı kazanan Emre, eleme potasına Nigar’ı gönderdi. Yapılan oylama sonucunda, en çok oy alan Onur da eleme potasına giriş yaptı. Böylece, haftanın eleme adayları arasında Erim, Alper, Akın, Ezgi, Nigar ve Onur yer aldı.

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Şeflerin yarışmacılardan ‘ördek pastilla’ hazırlamalarını istediği dokunulmazlık oyununda, mavi ve kırmızı takımlar karşılıklı olarak mücadele etti. Yapılan değerlendirme sonucunda, şeflerin en başarılı performansı sergilediği mavi takım, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KAZANANI

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık için siyah önlüklerini giyerek yeniden yarıştı. Şeflerin sıfır atık konseptine uygun yemekler hazırlamalarını istediği bu tur sonunda, 45 dakikada en iyi tabakları çıkaran yarışmacılar Emre, Kerem ve Onur oldu. Gece sonunda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Emre oldu.