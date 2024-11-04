“Masterchef’te Elenen Yarışmacı Açıklandı!”

HEYECANIN ART TIĞI

Masterchef’te haftalar ilerledikçe yarışmanın heyecanı daha da artıyor. Potada bulunan yarışmacılardan biri daha hayallerine veda etti. Yarışmacılar, ikinci turun bekledikleri yerden geldiğini ifade etti. Şefler en kötü tabağı belirleyerek bir ismin Masterchef’ten elenmesine karar verdi. Eleme gecesinde bir isim daha yarışmaya veda etti. Şefler, ilk etapta yer fıstığı ile yaratıcı yemekler yapmalarını istedi.

İKİNCİ TURDA YARISMACILARDAN BEKLENTİLER

Erim, “13. haftadayız. Ben artık 10. haftadan sonra tatlı tabağı bekliyordum. Çünkü yarışmayı iyi takip ediyordum. Aslında geçen hafta Danilo Şef’in tabağında tatlı bekliyordum” şeklinde düşüncelerini paylaştı.

MEHMET ŞEF’İN LEZZETİ: DÜNYA

İkinci turda yarışmacılardan Mehmet Şef’in lezzetli tabağı olan ‘dünya’ yapılması istendi. Mehmet Şef, tabağı hakkında şöyle açıkladı: “Önce bir tane patişo hamuru yapıyorsunuz. Patişo hamurunu yaptıktan sonra üst hamur hazırlıyorsunuz. Evet, tereyağı, un, toz şeker ve granül kahve kullanarak üstüne koyuyorsunuz. Daha sonra bu hamuru çiğden patişonun üzerine yerleştirip fırına sürüyorsunuz. Zaten bu içi boş gibi bir şey oluyor. Sonrasında pastacı kreması hazırlıyorsunuz. Vanilya çubuğu, beyaz çikolata, toz şeker, mısır nişastası, süt, un ve tereyağı ile güzel bir pastacı kreması yapıyoruz. Bununla içini doldurduktan sonra arkadaşlar, çikolata toprağı yapacağız.”

ELENEN YARIŞMACI

Şefler, en kötü tabağı hazırlayan yarışmacıyı belirleyerek elenme kararını aldı. Yapılan değerlendirme sonucu, 14. haftada en kötü tabağı hazırlayan isim Akın olarak açıklandı. Akın, Masterchef hayallerine veda etti.