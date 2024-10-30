MasterChef Türkiye 29 Ekim Özellikleri MasterChef Eleme Adayı Kim Oldu? 29 Ekim MasterChef Potaya Kim Gitti? Dokunulmazlık Oyununu Hangi Takım Kazandı? Bireysel Dokunulmazlığı Kim Aldı?

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖZEL BÖLÜMÜ

MasterChef Türkiye’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel bölümü, yarışmacılar arasında kıyasıya bir rekabete ev sahipliği yaptı. Türk bayrağının renklerini yansıtan kırmızı ve beyaz ürünler ile yaratıcı tarifler hazırlayan mavi ve kırmızı takımlar, şeflerin beğenisini kazanmak amacıyla dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? 29 Ekim MasterChef potasına hangi isim girdi, 1. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu? Bu sorular yarışmanın gündeminde öne çıkıyor. Gecenin sonunda bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı seçimleri sırasında yarışmacılar arasında gerilim arttı. Takım dokunulmazlığını kazanan taraf belirlendikten sonra, yarışmacıların bireysel performansları değerlendirildi ve eleme potasına girecek isimler netleşti.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

MasterChef Türkiye’nin 29 Ekim özel bölümünde, dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık turuna geçti. Bu turda bireysel dokunulmazlığı kazanan Akın, eleme potasına Erim’i gönderdi. Yapılan eleme oylamasında ise en fazla oyu alan yarışmacı Alper oldu. Böylelikle haftanın ilk eleme adayları Erim ve Alper olarak belirlendi.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel bölümünde, mavi ve kırmızı takımlar Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaz ürünlerle zengin bir menü hazırladı. Düello formatında gerçekleştirilen dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadele yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlığı kazanan takım kırmızı takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ÖDÜLÜ

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık için tekrar mutfağa döndü. Şeflerin belirlediği “Nevşehir ayva dolması” yemeğini hazırlayan yarışmacılardan Eda, Ezgi ve Akın, başarılı performanslarıyla dikkat çekti. Gecenin sonunda bireysel dokunulmazlık kazanan isim Akın olarak belirlendi.