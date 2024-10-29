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Matthew Perry’nin Bağımlılığına Dair Anılar

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KAYBEDİLEN YETENEK: MATTHEW PERRY

Daha 54 yaşında hayatını kaybeden Matthew Perry, şöhretinin zirveye ulaştığı Friends dizisinden bu yana uyuşturucu bağımlılığıyla ciddi bir mücadele veriyordu. Ünlü oyuncunun kaybı, hayranları için derin bir yas yarattı. Perry’nin yaşamı, ne yazık ki bu yıkıcı bağımlılığın etkisiyle sona erdi.

ANMA PROGRAMI: AİLESİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR

Matthew Perry’nin annesi Suzanne Morrison ve üvey babası Keith Morrison, oğullarının ölümünün birinci yıl dönümünde “Today” adlı talk şov programına katılarak anılarını paylaştı. Ailesi, Perry’nin vefatından bir yıl sonra yaşadıkları duygusal süreci ve anıları programda aktardı. “Today” programı, Perry’nin ölüm yıl dönümünde dün yayınlandı.

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