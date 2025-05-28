Spor

Mauro Icardi, Ayasofya Camii’ni Ziyaret Etti

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Mauro Icardi Şampiyonluk Kutlamalarında Öne Çıktı

Galatasaray’da yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun büyük bir kısmında sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamaları dolayısıyla bir süredir İstanbul’daydı. Kutlamalarda dikkat çeken isimlerden biri olan Icardi, kendisi için önemli olan antrenmanına da 6 ay aradan sonra Kemerburgaz Tesisleri’nde katıldı.

İstanbul’dan Ayrılmadan Önce Ayasofya’ya Gitti

Icardi ve sevgilisi China Suarez, İstanbul’dan ayrılmadan önce Ayasofya Camii’ni ziyaret etti. Diğer yandan, Mauro Icardi’nin eski eşi Wanda Nara ile olan ilişkisinin sona ermesinin ardından, çocuklarının velayeti için açtığı davanın yeni duruşması için İstanbul’dan ayrıldığı ifade edildi. Bu dava, İtalya’da görülecek.

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