“Mauro Icardi Derbide Gözler Üzerinde”

GALATASARAY HEDEFİNDE BEŞİKTAŞ VAR

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, pazartesi günü Beşiktaş’ı konuk edecek. Bu önemli derbide Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hücum oyuncularına güveniyor. Sarı-kırmızılı ekip, Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Michy Batshuayi gibi güçlü bir hücum hattına sahip. Böylece, Süper Lig’de bu sezon rakip fileleri 27 kez havalandırarak, ligin en golcü takımı konumunda yer alıyor. Bu sezon ligde, Icardi 4 gol, Osimhen 3 gol ve Batshuayi 2 gol sevinci yaşamış durumda.

OSIMHEN VE BATSHUAYI DERBİDE SAHADA

Geride kalan transfer döneminde takıma katılan Victor Osimhen, sahada yer alması durumunda ilk kez Beşiktaş derbisinde forma giyecek. Diğer yandan Michy Batshuayi de derbide görev alırsa, sarı-kırmızılılarda eski takımına karşı 2. kez maç yapacak. Icardi, son 5 maçında 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekiyor.